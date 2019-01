Beschonken automobiliste negeert rode kruizen en ramt politieauto op A2 bij Zaltbommel: twee agenten zwaargewond

Van brand naar brand in de Bommeler­waard, Arjan Kolbach ruimt alle brandres­ten op

1:28 BRAKEL/NIEUWAAL - ,,Het is overal raak in de Bommelerwaard, maar in Brakel lijkt het wel een soort oorlogsgebied.” Arjan Kolbach van Kolbach Transport BV uit Nieuwaal ‘vliegt’ deze oud en nieuw met zijn transportwagen door de hele Bommelerwaard om alle puin te ruimen.