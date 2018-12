Beschonken man met inbrekersspullen aangehouden in Zaltbommel na korte achtervolging

ZALTBOMMEL - Een mogelijke inbreker is vrijdagnacht door de politie in de kraag gevat in Zaltbommel. Bij een controle op het bedrijventerrein De Ooijk, zagen agenten een voertuig hard wegrijden. Tijdens en na een korte achtervolging kreeg de politie steeds meer het idee te maken te hebben met een inbreker.

Rond 04.35 uur surveilleerden de agenten op De Ooijk. Ze zagen hoe een voertuig hard wegreed bij een bedrijfspand. De politie ging in de achtervolging.

Niet veel later wisten de agenten het voertuig te achterhalen en werd het kenteken door het politiesysteem gehaald. Daaruit bleek dat de wagen niet verzekerd was en de APK verlopen was. Ook de 53-jarige bestuurder uit Tiel bleek in het systeem van de politie voor te komen als ‘bekende. ,,Genoeg reden voor een uitgebreide controle vonden wij”, dachten de agenten.

De 53-jarige was dus al vaker in aanraking geweest met de politie, waardoor agenten tijdens hun controle hun ogen goed open hielden voor inbrekerswerktuigen. Die vonden zij ook in de auto. Alles bij elkaar genoeg voor de politie om de man uit Tiel aan te houden en mee te nemen naar het politiebureau in Tiel. Daar werd ook een ademtest afgenomen bij de man. Daaruit bleek dat hij te veel gedronken had.