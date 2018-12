Besluit over ijsbaan Brakel uitgesteld

Watersport­ver­e­ni­ging De Golfbreker Zaltbommel kijkt uit naar Buitenstad

6:27 ZALTBOMMEL - Watersportvereniging De Golfbreker in Zaltbommel bevond zich even op een dieptepunt. Letterlijk gelukkig, want het ging om de laagste waterstand sinds jaren. Bestuurslid Karel Shuegard werkt al veertig jaar langs de rivier. ,,Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt”, vertelt hij in het nieuwe clubhuis aan de voet van bolwerk De Kat.