Bestelbus slaat twee keer over de kop bij ongeluk in Zuilichem, bestuurder gewond

‘Nog wereld te winnen met ruilverka­ve­ling in de Bommeler­waard’

ZALTBOMMEL - De verkaveling van landbouwgrond in de Bommelerwaard verloopt matig. En dat ondanks een forse grondwissel waar de afgelopen jaren aan is gewerkt. Er is volgens Rutger de Groot van Stichting Kavelruil Zuid-Holland nog een wereld te winnen. ,,Een agrarisch bedrijf in de Bommelerwaard heeft gemiddeld vijf tot zes stukken grond. Kort door de bocht is volgens hem een aantal tot drie percelen gangbaar. ,,In de Alblasserwaard is de situatie een stuk beter.”

11 januari