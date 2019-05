Bestuurder uit Veen op N322 betrapt op rijden onder invloed

Wie heeft op de Markt in Zaltbommel een kleumende overvaller met een pokdalig gezicht gezien?

29 mei ZALTBOMMEL - Drie van de vier verdachten van de gewelddadige woningoverval in de nacht van 1 op 2 december in de Thorbeckestraat in Zaltbommel, zijn gepakt. Naar nummer vier wordt nog gezocht, maar van hem is er inmiddels wel een signalement.