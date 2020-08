Betalen bij De Lucht met vals geld? Orlando regelde zo een politieporsche

En plots wil iedereen een balletje slaan; tennis­clubs zijn zuinig op ‘coronale­den’

17 augustus DEN BOSCH/ROSMALEN/HEDEL - Bij tennisclub Maaspoort zit het clubhuis tijdens de bouwvak normaal op slot. Uit ervaring weet voorzitter Peter Verschuur dat in die drie weken meer mensen onder de Spaanse of Franse zon liggen dan op de tennisbaan staan. Wie wel wil tennissen, hoeft niet bang te zijn dat alle banen bezet zijn. Hoe anders is dat tijdens de coronazomer van 2020.