Betere brandweerhulp voor drenkelingen; drie extra teams voor oppervlakteredding in Gelderland-Zuid

In 2018 stelde de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een plan op voor een betere verdeling van de specialismen in het werkgebied, dat zich uitstrekt van Nijmegen tot Slot Loevestein. Daarbij werd geconstateerd dat de dekking wat betreft oppervlakteredding in het westen van het gebied, ruwweg de Bommelerwaard en de gemeente West Betuwe, te wensen overliet. Het plan, om precies te zijn het Brandweerzorgplan 2018, ging voor het eerst uit van een dekking op basis van reële risico's. Dus waar veel water is, dat is de plek waar brandweermensen nodig zijn die mensen - en dieren - uit het water kunnen halen. Bij oppervlakteredding gaat dat tot 200 meter uit de kant of vanuit een boot.