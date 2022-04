Bewoners De Wielewaal ‘in juichstemming’: verzorgingstehuis blijft in Zaltbommel

,,Iedereen is in een juichstemming’’, vertelt bewoner Letta van Tongerlo. Vanochtend kreeg ze op haar afdeling het goede nieuws te horen, tot blijdschap van de Bommelse. ,,Vorige keer huilden we van verdriet, nu huilen we van blijdschap.’’ Volgens Van Tongerloo hebben de bewoners van De Wielewaal gevochten om in Zaltbommel te blijven. Een petitie tegen een verhuizing uit Zaltbommel werd vorige week door bijna alle bewoners ondertekend. ,,Dat we nu hier mogen blijven, is voor ons een enorme opluchting.’’

Consternatie

In het verzorgingstehuis ontstond vorige maand grote consternatie nadat bewoners vreesden naar Leerdam te moeten verhuizen. Zij zouden daar twee jaar wonen terwijl De Wielewaal in Zaltbommel vernieuwd werd. Deze optie was voor de bewoners, onder wie veel ‘echte Bommelaars’, onbespreekbaar. Zij wilden koste wat kost in hun vertrouwde omgeving blijven.

,,Na een zorgvuldige afweging van de opties én omdat de wensen van de betrokkenen voor ons heel zwaar wegen, hebben we het voorgenomen besluit genomen dat de bewoners, medewerkers en vrijwilligers in Zaltbommel blijven”, verklaart Felicia Brandsma, lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, de beslissing.

De zorgorganisatie kiest voor een alternatieve optie: tijdens de nieuwbouw zullen de bewoners, medewerkers en vrijwilligers tijdelijk in woonunits in Zaltbommel wonen en werken. Waar die units precies komen, is nog onbekend. Brandsma: “Het belangrijkste is dat zij in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, dat ze vlakbij het centrum kunnen wonen en werken en dat partners, families en vrijwilligers dichtbij blijven. En natuurlijk dat de maatschappelijke betrokkenheid vanuit de gemeenschap Zaltbommel blijft”.



