Bewoners De Wielewaal ‘zitten huilend in hun kamer’ door mogelijke verhuizing naar Leerdam

DE LIJSTTREKKER Peter de Vries wil de mouwen nog wel vier jaar opstropen

ROSSUM - Peter de Vries uit Rossum maakte al heel wat meters in de gemeentepolitiek. Hij begon als raadslid in Rossum. Aanvankelijk voor de VVD, maar hij maakte de overstap naar het CDA. Voor die partij is hij nu voor het eerst lijsttrekker.

3 maart