Biebs gaan open voor afhalen van boeken

Maasveren zetten vanaf komend weekeinde weer fietsers over, mits ze een mondkapje dragen

13 mei LITH/MEGEN - De vijf ponten van Stichting Maasveren nemen vanaf dit weekeinde weer recreatieve fietsers aan boord. Voorwaarde is wel dat er maximaal twintig tegelijk meegaan, dat ze in de gemarkeerde vakken blijven en dat ze een mondkapje dragen. Die laatste regel geldt voor alle passagiers die niet in een afgesloten voertuig zitten.