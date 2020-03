Bierloket Zaltbommelse Stadsbrouwerij: als steun in tijden van corona, maar ook voor het lekker

De oogst kom eraan, maar zijn er vanwege corona wel genoeg seizoensar­bei­ders?

21 maart ZALTBOMMEL/CROMVOIRT - Tuinders in Nederland maken zich grote zorgen over hun oogsten. Poolse seizoensarbeiders gaan terug naar eigen land, worden op weg naar Nederland mogelijk tegengehouden of blijven vanwege de coronacrisis liever thuis uit vrees om in Nederland besmet te raken. Ook uitzendorganisaties moeten creatief zijn om genoeg mensen naar Nederland te krijgen en hier te houden. ,,We doen dit al 45 jaar en dan krijg je zo’n k-jaar.”