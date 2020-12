Big Machinery straks aanzienlijk ‘bigger’

VELDDRIEL - Het bedrijf Big Machinery in Velddriel is uit het jasje gegroeid en heeft met de gemeente Maasdriel een deal gesloten over het vergroten en het opknappen van de locatie aan de Schiemerik.

De Maasdrielse wethouder Peter de Vries is er blij mee. Big Machinery is het eerste bedrijf dat je ziet als je vanuit Den Bosch op de A2 de afslag Kerkdriel neemt. ,,Wij vinden het belangrijk dat deze entree een betere uitstraling krijgt", zegt De Vries. ,,En daar past deze overeenkomst prima in.”

Bomvol

Big Machinery handelt in grote machines, nieuw en gebruikt. Het terrein staat nu bomvol met zwaar materieel zoals bulldozers, graafmachines en hijskranen. En er is nu ook nog een tweede locatie aan de Drielseweg in Hedel, omdat het in Velddriel allemaal niet past.

Met de gemeente Maasdriel is het bedrijf nu overeen gekomen dat de locatie in Velddriel uitgebreid mag worden naar 28.600 vierkante meter. Dat is fors groter, maar daardoor is de locatie aan de Drielseweg, aan de andere kant van de A2, niet meer nodig. ,,We hebben met de ondernemer afgesproken dat dit perceel vrij blijft, totdat er een passende invulling voor is", aldus De Vries. ,,Want ook aan de Drielseweg willen we geen rommel meer.”

Betere uitstraling

De veranderingen bij Big Machinery passen in de visie die Maasdriel heeft op het Velddrielse bedrijventerrein De Geerden en de directe omgeving daarvan. Dat hele gebied moet een betere uitstraling krijgen. Volgens wethouder Jan-Hein de Vreede kunnen de eerdere verbouwing bij fruitbedrijf De Groot en de huidige verbouwing bij knikmopsspecialist De Schans ook in dat licht gezien worden.

Het is geen geheim dat Maasdriel in de toekomst graag nog nog meer bedrijven langs de snelweg A2 zou willen huisvesten. Vanwege regionale afspraken is dat nu nog niet mogelijk, maar voor de toekomst staat de deur op een kier. ,,We mogen tien tot twaalf hectare voor de lokale behoefte ontwikkelen", legt De Vreede uit, en op de langere termijn mogelijk ook voor de regionale behoefte. Daarvoor zijn we nu naar meerdere locaties aan het kijken.”