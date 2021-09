Bijeenkomst in De Koeldert over verbreding A2

Driels Museum gaat bijzondere brokstuk­ken opgeblazen kerk een nieuwe plek geven

31 augustus KERKDRIEL - Het Driels Museum is met een bedrag van 20.000 euro van de gemeente Maasdriel al een aardig eind op scheut voor een nieuwe expositieruimte. In die ruimte in het museum moeten bezoekers op termijn de mooiste resten kunnen zien van de in 1945 opgeblazen Sint-Martinuskerk.