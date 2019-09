Bijenfans zweven ademloos boven de Bommelerwaard

Onderzoek naar CDA-wethouder Maasdriel: De Vries heeft ‘zuiver en integer’ gehandeld

12 september KERKDRIEL - Wethouder Peter de Vries heeft zuiver en integer gehandeld bij de bestemmingswijziging van grond die in zijn bezit is. Dat is de conclusie van zowel de onderzoekers als burgemeester Henny van Kooten na het onderzoek dat in opdracht van de burgemeester is uitgevoerd door prof. mr. Douwe Jan Elzinga in samenwerking met drs. Elias de Haan.