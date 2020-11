Bijna 300 Cambium-leerlingen thuis door corona

ZALTBOMMEL - Het Cambium College in Zaltbommel heeft te maken met een oplopend aantal coronabesmettingen. Afgelopen week waren 298 van de 1350 leerlingen van de locatie Courtine thuis. Omdat ze ziek zijn, of omdat ze in quarantaine zitten.

Dat blijkt uit een nieuwsbrief die de school naar ouders gestuurd heeft. Conrector Tom van den Brink schrijft daarin dat er afgelopen week zeven positief geteste leerlingen zijn bijgekomen. Zestien docenten zijn in verband met corona thuis. Hij spreekt over een ‘forse stijging’ ten opzichte van vorige week. Ondanks de oplopende cijfers is de school gewoon open. Wel volgen enkele klassen de lessen online.

Top tien

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel staan momenteel in de top tien van Nederlandse gemeenten met de procentueel de meeste coronabesmettingen. Eerder deze week zei burgemeester Pieter van Maaren al dat dit zijn aandacht heeft. ,,Hoe dat komt, weet ik niet. Ik constateer wel dat er vooral veel besmettingen zijn in zorgcentra en op scholen.” Hij kondigde aan hierover in gesprek te gaan.

De zorgen over het aantal besmettingen op de middelbare scholen in Zaltbommel sluit aan bij de landelijke discussie over corona in het onderwijs. Diverse epidemiologen hebben zich hierover de afgelopen dagen al uitgelaten en roepen op tot een andere aanpak. Ze komen met concrete ideeën, zoals het testen van hele klassen, variabele start- en eindtijden en spreiding van pauzes. Maar ook het verlengen van de kerstvakantie zou een optie kunnen zijn.