Bijna 50 jaar stak pontbaas Jan van Wijgerden de Waal bij Brakel over. ‘Nee, dat is helemaal niet saai’

De veerpont is voor de speciale gelegenheid versierd met ballonnen. Jan van Wijgerden (69) uit Brakel zat deze week nog één keer hoog en droog in zijn stuurhut. De schipper stopt na 48 jaar.

Voorzichtig loodst hij de pont van de veerdienst Riveer naar de kade in Herwijnen. ,,Het blijft altijd opletten natuurlijk. De Waal is één van de drukst bevaren rivieren van Europa'', weet hij. ,,We moeten soms lang wachten op een file schepen die langskomt. Als ik een gaatje zie piep ik er doorheen. Dat is de ervaring hè?''

Jan wilde niet stoppen

De veerman voer bijna vijftig jaar heen en weer over De Waal. Eerder wilde Jan van Wijgerden niet stoppen en dus ging hij na zijn pensioen via een detacheringsbureau nog wat jaartjes als schipper door. ,,Het is een kick. Het gevoel is nu moeilijk onder woorden te brengen. Maar je moet toch een keer stoppen hè?''

Hoeveel keer hij is overgevaren? ,,Ontelbaar, mensen vragen mij geregeld of telkens heen en weer niet saai is. De stroming van de rivier, hoog- en laagwater, de wind, de wolken, de golven en niet te vergeten onze klanten. Het is een stukje van maar vierhonderd meter dat drie minuutjes duurt. Je hoeft 'alleen maar' het water over te steken. Maar het is iedere keer weer anders.''

Altijd zwaaien

,,Ik heb het op Facebook gelezen dat Jan vertrekt'', zegt Yvonne Hagen uit Brakel die naar de overkant moet. ,,Hij is vriendelijk; zwaait altijd vanuit zijn cabine. Ik ben één keer boos op hem geweest. De pont ging weg, net op het moment dat ik eraan kwam. Ik heb Jan gevraagd of hij misschien een brilletje nodig had? We hebben er achteraf allebei hartelijk om gelachen.''

Een andere vaste klant, die zijn naam niet wil noemen, vindt de kapitein van het schip behoorlijk goed. ,,Hij zegt het misschien niet, maar ik denk dat het hem aan zijn hart gaat. Een paar jaar geleden hebben we samen een storm beleefd op de pont. Dat was heftig. Op een gegeven moment vielen de verlichting en één motor uit. Toen is de overtocht afgebroken. De pont kon niet aanleggen vanwege de golven. We zijn teruggevaren naar Brakel. Of ik deze veerman ga missen? Niemand is onmisbaar, maar Jan was wel een vertrouwd gezicht.''

Iedereen kent Jan

Eric Dubbeld werkte 'af en aan' zo'n dertien jaar met Van Wijgerden, als 'matroos' die aan dek de tickets scant. ,,Jan is iemand met ervaring. Hij weet ook veel van pontjes. Iedereen in Brakel kent Jan. Je weet wat je aan hem hebt. Of in dit geval had.''

De scheidend schipper ziet een toekomst voor hem weggelegd als tuin- of huisman. ,,Als ik straks klaar ben op de pont kom ik er niet meer'', zegt hij enigszins verrassend. ,,Dat heb ik altijd gezegd. Ik blijf niet voor mijn plezier bij de pont hangen. Alleen nog als ik echt naar de overkant moet.''