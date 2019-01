Bijna vijftig ramen springen na knal van explosief in Opijnen: ‘Ontzettend veel schade’

Agenten belaagd en bekogeld in Waarden­burg, 40 raddraai­ers weggejaagd

1 januari WAARDENBURG - Politieagenten zijn in de nieuwjaarsnacht in het nauw gedreven in Waardenburg. Veertig jongeren belaagden en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en bierflessen. De politie trok zich terug en hergroepeerde in de brandweerkazerne, waarna de groep werd verjaagd.