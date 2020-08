Binnen no time tóch een kindervakantieweek in Kerkdriel

‘De zieke knuffels kunnen behandeld worden. De dokter zit klaar’. De dienstmededeling schalt over het terrein van de ijsbaan in Kerkdriel waar rond de 300 kinderen - allemaal uit het dorp zelf - zich meer dan goed vermaken.

Ze gillen het uit op de springkussens en waterglijbanen, gaan helemaal op in hun knutselwerk of werken aan de finishing touch van hun houten huisje waar deze ochtend aan gewerkt is.

Waar de meeste organisaties hun programma voor de laatste week van de zomervakantie vanwege corona schrapten, zoals SJV Rosmalen, Zomerkamp Nuland en de Kindervakantieweek Rossum, besloot Kindervakantieweek Doerak in Kerkdriel de handschoen in juli tóch weer op te pakken.

In overleg met gemeente en Veiligheidsregio

,,Ook wij hadden het al afgeblazen’’, zegt Annet Eilers. ,,Normaal gesproken beginnen we met de voorbereidingen in februari, maart. Precies de periode waarin het coronavirus opdook’’, aldus Marc Been.

,,Toen was de boodschap: geen evenementen tot 1 september. Nadat in juli de corona-maatregelen weer wat versoepeld werden zijn we in overleg gegaan met de gemeente en de Veiligheidsregio en is half juli de knoop doorgehakt om het toch door te laten gaan.’’

Met aanpassingen, dat wel. De 26 huisjes staan wat verder uit elkaar en er is geen centraal thema. Voor ieder kind moet op alle drie de dagen een gezondheidsverklaring ingeleverd worden. En dat geldt ook voor de ruim 70 vrijwilligers die aan de kindervakantieweek verbonden zijn. Verder is het handen wassen, 1,5 meter afstand voor de volwassenen en komen ouders het terrein niet op.

Been: ,,Behalve dan bij het brengen van de allerkleinsten. De kinderen worden gespreid gebracht. Dat liep vanochtend zo goed dat het ook een optie is voor volgend jaar.’’ Eilers: ,,We hebben hier ook zo’n mooi terrein, met zoveel ruimte. En iedereen zoals de sponsors sprong ook gelijk mee in.’’

