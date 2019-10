Binnen twee maanden duidelijkheid over nieuw complex in Rossum voor HRC’14

Fusieclub HRC’14 maakt noodgedwongen alleen gebruik van het veld in Hurwenen. En dat is krap. De club hoopt zo snel mogelijk in Rossum twee volledige voetbalvelden en een half veld voor de jongste spelers te kunnen aan te kunnen leggen. Het was de bedoeling om sportpark Den Hoek in Rossum opnieuw in te richten om juist alleen op die plek door te gaan met de club. Het terrein in Hurwenen zou gebruikt kunnen worden voor woningbouw. Begin juli 2018 brandde echter het clubhuis in Rossum af.