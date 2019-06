Video Chalet op Camping Heerewaar­den in vlammen opgegaan, een man naar het ziekenhuis

10:40 HEEREWAARDEN - Op Camping Heerewaarden is zaterdagavond rond 22.00 uur brand uitgebroken in een chalet. Het vuur sloeg over naar twee andere chalets. Een man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is de brand geblust.