Blussen van grote brand in seksclub Wadenoijen gaat nog uren duren

Cast gezocht voor uitvoering in Zaltbommel van jeugdmusi­cal uit concentra­tie­kamp There­sienstadt

12:05 ZALTBOMMEL Het is bepaald geen musical die leerlingen van groep 8 opvoeren ter afsluiting van hun jaren op de basisschool, zegt Ton van Balken, voorzitter van de muziekschool in Zaltbommel. Brundibár werd geschreven en in september 1943 voor het eerst opgevoerd in concentratiekamp Theresienstadt, tegenwoordig Terezín, vlakbij Praag. ,,De jeugdopera, het woord musical bestond nog niet, is in het kamp 55 keer opgevoerd. Op 4 mei 2020 willen we Brundibár spelen in De Poorterij in Zaltbommel.”