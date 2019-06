Boerendag haalt kermis(je) naar Well

WELL - Met een nieuw bestuur waait er een frisse wind door de Boerenfeestweek in Well. Er komt zelfs een kermis(je).

De Boerenfeestweek in Well kon wel een oppepper gebruik want het programma was al jaren hetzelfde. In januari kreeg de Oranjevereniging een volledig nieuw bestuur, bestaande uit een jonge vriendengroep die er graag de schouders onder wil zetten. Zij beleven deze week hun vuurdoop met de eerste editie van de Boerendag nieuwe stijl.

Ander feestterrein

De locatie is nieuw: het feestterrein is verhuisd van de Vossenakker naar de parkeerplaats van voetbalvereniging WSV Well aan de Maaijenstraat. ,,Maar de basis is hetzelfde gebleven”, zegt voorzitter Jeroen Wijburg. ,,Op zaterdagochtend vertrekken er rond de 200 oude tractoren voor een mooie toertocht, uitgezet door Cor van Heumen. Daar is de Boerendag ook ooit mee begonnen. En ook het kienen op donderdag en het concert van fanfare OBK op woensdagavond blijven gewoon. Maar daarnaast komt er een kermis en kan jong en oud zaterdagmiddag meedoen aan ‘Well raast van de dijk’. Ook de ouderenmiddag en kinderdisco zijn weer terug van weggeweest.”

Het jonge bestuur heeft het er maar druk mee. Ze hebben nog geen draaiboek klaarliggen en dat kan soms voor lichte stress zorgen. Gelukkig kunnen ze voor advies terecht bij ‘oude rot in het vak’ Leo Steenbekkers van de Oranjevereniging in Alem. ,,Hij heeft zoveel ervaring en daar hebben we veel van kunnen leren”, zegt Wijburg. ,,Zowel met bestuurlijke als praktische zaken.”

Elkaar helpen

Vrijwilligers zijn er ook genoeg. ,,We werken veel samen met andere verenigingen in het dorp”, zegt secretaris Annika van Aalst. ,,Zo organiseert de Jeugdvakantiespelen de kindermiddag op woensdag en verzorgen de Disselzangers uit Ammerzoden een liederentafel op vrijdagmiddag. Nieuw was ook dat afgelopen zaterdag de kerk al een rommelmarkt heeft gehouden op het feestterrein. We proberen elkaar allemaal te helpen.”

De grootste toevoeging is de kermis. Al is deze dit jaar nog niet zo groot als het bestuur het liefste zou willen. ,,Een kermis naar het dorp halen is duur. En daarnaast hadden we de pech dat we op het laatste moment te maken kregen met een dubbele boeking”, zegt Wijburg. ,,Daarom zijn er dit jaar alleen de draaimolen, eendjes vangen, trampolines en een suikerspinkraam. Volgend jaar is ons streven om zeker ook de botsauto’s naar Well te halen. Daarom hebben we ‘Vrienden van de Wellse kermis’ in het leven geroepen. Dit is een aparte stichting waar mensen voor minimaal 25 euro vrienden van kunnen worden.”

Van de dijk razen

Ook ‘Well raast van de dijk’ moet een terugkomend evenement worden. In een zelfgebouwde zeepkist kan de jeugd, maar ook volwassenen een parcours afleggen van de dijk. Er wordt zelfs al geoefend door een aantal fanatiekelingen. ,,Ja, daaraan kun je zien dat de Boerendag leeft in het dorp.”