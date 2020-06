Boerenpicknick in Bommelerwaard: ‘We komen op plekken waar we nog nooit zijn geweest’

HEDEL - In de schaduw bij melkveehouderij en boerengolf van de familie van Zeelst is het heerlijk toeven. De vriendinnen Karin Penders uit Hedel en Vera Broks uit Breda hebben net de restjes van de uitgebreide boerenpicknick verzameld en het afval ingeleverd. ,,We hebben wel een beetje gesmokkeld, we hebben nog maar 0 kilometer gefietst. Maar de picknick was heerlijk met de volle roomboter en de smakelijke kaas. Leuk al die lokale producten. Het is hier super, we zien de koeien hier langslopen.”

Op de melkveehouderij aan de Achterdijk in Hedel start de boerenpicknick van natuurvereniging de Capreton. Naast de picknickboxen zijn drie fietsroutes uitgezet langs veertien adressen; de routes variëren van tien tot zeventig kilometer. Jaren achtereen was de Capreton betrokken bij de druk bezochte boerderijendag op Tweede Pinksterdag, maar door corona werd het evenement geschrapt. ,,Geen koe knuffelen maar picknicken op een hooibaal met anderhalve meter afstand", zo laat initiatiefnemer en kaaskenner Jo Penders via social media weten.

En dat bleek een schot in de roos. Volgens een strikte tijdsindeling werden tussen 10.00 en 14.00 uur 300 picknickboxen voor volwassenen en 90 boxen voor kinderen afgehaald. Theo Boogaard en Divano (5) zijn twee van de vele fietsers en keren net terug op de boerderij aan de Achterdijk. ,,Tien kilometer was eigenlijk al te lang voor Divano, maar de picknick was heerlijk. Vooral de vleeswaren". Divano zelf vond vooral het toetje met aardbeien lekker.

Boerenpicknick Karin Penders (rechts) en Vera Broks hebben genoten van de boerenpicknick

Nog nooit eerder geweest

Onder de lommerrijke bomen in het parkje aan de Heust in Well zitten drie generaties van de familie Westra heerlijk te picknicken op de strobalen. ,,We zijn hier nog nooit eerder geweest", zo vertelt pa Westra die met vrouw en zijn kinderen de streek op de fiets verkend. Ook zijn ouders uit Friesland genieten van de picknick, ze hebben al zo'n dertig kilometer gefietst. In het parkje staat vlak naast de houten varkentjes een gloednieuw bijenhotel van de Capreton.

Bij de entree van natuurgebied de Lieskampen liggen de strobalen nog te wachten op picknickers. Gunther en Lina Slotboom uit Hedel zijn alleen even afgestapt om de waterplas te bekijken en te genieten van de vogelgeluiden. ,,Dit is echt een superalternatief voor de open boerderijendag, we komen nu op plekken waar we nog nooit zijn geweest. Mooi dat de Capreton zo hun best heeft gedaan voor ons".

