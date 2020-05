Boerenpicknick met streekproducten uit de Bommelerwaard in plaats van Beleef de Boerderij

Horeca-onderne­mers langs de Waal maken hun terras corona­proof én gezellig

22 mei ZALTBOMMEL/ROSSUM ,,En nou maar hopen dat het vanaf Pinksteren alleen maar mooi weer is, dan is er voor ons niks aan de hand.” Vivian Blom van De Verdraagzaamheid in Zaltbommel, vindt het maar wat fijn dat ze over een week weer aan de slag kan. Vanaf 1 juni worden de coronamaatregelen voor de horeca versoepeld.