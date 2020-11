Boete en werkstraffen geëist voor verkoop deels bedorven vlees, bestellingen gingen in niet gekoelde auto's door het land

Betaald parkeren bij winkels in Geldermal­sen? De gemeente West Betuwe denkt aan afschaffen

22 oktober GELDERMALSEN - Gratis parkeren in West Betuwe? De gemeente overweegt betaald parkeren af te schaffen. Onderzoek moet uitwijzen of dat haalbaar is. Er wordt gekeken of ondernemers bereid zijn geld bij te leggen om gratis parkeren mogelijk te maken.