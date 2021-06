Boete voor achterover drukken van pakjes bij DHL in Zaltbommel

Van der Schans krijgt extra tijd om aantal geiten te verminde­ren; rechter laat in het midden of 150.000 euro gepaste dwangsom is

26 mei HURWENEN/ARNHEM - Geitenhouder Alexander van der Schans krijgt langer de tijd om het aantal geiten in zijn bedrijf aan de Molenstraat in Hurwenen terug te brengen tot het afgesproken aantal. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Van der Schans was naar de rechter gestapt omdat hij bezwaar heeft tegen een last onder dwangsom die Maasdriel 9 april had opgelegd om binnen vier weken aan de vergunning te voldoen. Hij krijgt nu tot eind juni de tijd.