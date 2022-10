Boete voor laadkabel over de stoep; Zaltbommel wil geen kabelgoten zoals in Dongen en Zeewolde

Slot Loevestein zet voor het eerst de poort open op Monumenten­dag

POEDEROIJEN/BRAKEL - Voor het eerst doet Slot Loevestein mee aan Open Monumentendag. Zaterdag 10 september is het slot in het Munnikenland gratis te bezoeken. Vanwege de verwachte drukte moeten belangstellenden wel een tijdslot boeken. Een greep uit de activiteiten in de Bommelerwaard.

7 september