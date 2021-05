Bommelerwaard heeft primeur met streekproducten via BestelBoer

Natasja uit Gameren wint een Bitcoin, maar casht hem nog niet uit: 'Afwachten wat er gaat gebeuren’

30 april GAMEREN - Bijzonder, dat is het zeker: Finalist Natasja Vos (30) uit Gameren uit het spannende finalespel 'Het Wachtwoord’ van SLAM! is de eerste winnares in Nederland die een Bitcoin ontvangt van een radiostation. Huidige waarde: 44.000 euro. Natasja wil hem voorlopig nog niet cashen in euro's, of de waarde nu stijgt of keldert.