Bommelerwaard in de ban van marathons, en dan ging die ene niet eens door

Avri wroet in de afvalcon­tai­ner en deelt honderden gepeperde boetes uit

7 februari GELDERMALSEN - 700 boetes heeft de Avri de afgelopen maanden uitgedeeld door open en bloot in kliko's te wroeten. De afvalinzamelaar voor Rivierenland ging op zoek naar afval dat niet in de container thuishoort. Avri wil inwoners van de deelnemende gemeenten, waaronder Zaltbommel en Maasdriel, aansporen tot het goed scheiden van afval. De voorlopige opbrengst is in ieder geval ruim 70.000 euro.