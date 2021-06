Bommelerwaard krijgt er 2700 woningen bij

ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - De komende tien jaar verrijzen er in Maasdriel 1250 nieuwe woningen en in Zaltbommel 1450. De bedoeling is dat ongeveer tweederde hiervan al de komende vijf jaar gebouwd gaat worden. Dat blijkt uit de gezamenlijke Woonvisie Bommelerwaard voor de jaren 2021-2025, die beide gemeenten nog voor de zomervakantie vaststellen.

Deze woonvisie is een belangrijk uitgangspunt voor nieuwe woningbouwontwikkelingen en dient als basis voor afspraken die de gemeenten maken met de woningcorporaties. In de Bommelerwaard zijn dat er drie: Woningstichting Maasdriel, De Kernen en Bazalt Wonen. Zij zullen ervoor moeten zorgen dat 30 procent van de te bouwen huizen uit sociale huurwoningen bestaat.

Snel en gevarieerd

In de woonvisie staan vijf thema’s centraal: snel voldoende woningen bouwen, meer variatie in woningaanbod, verduurzamen van bestaande woningen, wonen met passende zorg en leefbaarheid in de kernen. De verantwoordelijk wethouders zijn tevreden over het stuk dat er nu ligt. ,,We gaan de realisatie van woningbouwplannen de komende jaren versnellen", legt de Maasdrielse wethouder Erik van Hoften uit.

,,Hiermee kunnen we met onze partners tot afspraken en acties te komen waarmee we samen de druk op de woningmarkt kunnen verlichten. Bij het maken van de plannen houden we oog voor de identiteit van Maasdriel en alle elf kernen. Op die manier zorgen we er samen voor dat inwoners in onze gemeente willen-, maar misschien nog belangrijker, ook kunnen blijven wonen. Ook blijven we een aantrekkelijke gemeente voor mensen om zich te vestigen.”

Top 20

De Zaltbommelse wethouder Gijs van Leeuwen heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken om de komende vijf jaar versneld te bouwen. Zijn gemeente ligt al best op stoom en er zit nog van alles in de pijpleiding. ,,Zaltbommel behoort tot de top 20 van gemeenten waar naar verhouding de meeste woningen worden gebouwd. We gaan de komende vijf jaar ook nog eens versnellen om het tekort aan woningen in te halen.”

Het resultaat zal divers worden. ,,Uitgangspunt is dat we voor de verschillende doelgroepen passende woningen realiseren. Daarnaast willen we waar nodig verschillende instrumenten inzetten om de woningmarkt te ondersteunen, denk aan zelfbewoningsplicht en terugkoopconstructies. Maar het zou ons ook enorm helpen als het kabinet de verhuurdersheffing afschaft. Dan hebben woningcorporaties meer mogelijkheden om te investeren. Door die heffing zijn ze nu zeer terughoudend.”