‘Bommelerwaards compliment’ voor organisatie ondanks wat kritiek op cultuurfestival

Hoewel de meeste bezoekers en deelnemers met plezier terugblikken op het regionale zomerfestival en zich lovend uitlaten over het gevarieerde aanbod van activiteiten, zijn er ook kritische geluiden. Zo vragen velen zich af wat de meerwaarde is van de bundeling van onderdelen als Pracht in de Gracht, Kunst Kiezel Klei en de Bommelse Kunstroute. 'Die evenementen bestaan al jaren en waren dit keer niet anders', zo viel links en rechts te beluisteren.

Ook worden vraagtekens gezet bij sommige zaken die een plek kregen op de evenementenlijst: 'Wat hebben mindful wandelen, een open dag bij een zuivelfabrikant of het aanbod van ballonvaarten door een melkveehouder met cultuur te maken?' Deelnemende kunstenaars zouden het evenement in de toekomst liever beperken tot beeldende kunst. En uiteraard zijn er vragen over de besteding van de circa 200.000 euro subsidie. 'Waar was al dat geld voor nodig en wat is ervan over?'

Quote Over de bundeling van bestaande activitei­ten kan ik kort zijn. Hier geldt één plus één is drie Hans de Wit, initiator en trekker van het project

Één plus één is drie

Hans de Wit, initiator en trekker van het project, reageert: ,,Over de bundeling van bestaande activiteiten kan ik kort zijn. Hier geldt één plus één is drie.'' Samenbrengen onder één paraplu heeft meerwaarde, al was het maar om de extra publiciteit, vindt hij.

,,Meerdere onderdelen zijn dit keer grootser aangepakt omdat meer geld beschikbaar was. Zo konden we het gebruikelijke budget van Pracht in de Gracht verviervoudigen, waardoor deelname door kunstenaars als Kortekaas mogelijk werd. Buiten de bestaande activiteiten zijn twaalf producties gerealiseerd die er zonder het Cultuurfestival niet waren geweest.'' Hij noemt onder meer de performance Between, de theaterwandeling Bommel in de Waard, de expositie Onder den Sint Maarten en Maison Publiek.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Hans de Wit (links) kreeg uit handen van de burgemeesters Peter Rehwinkel (2e l.) van Zaltbommel en Henny van Kooten (r) van Maasdriel het eerste 'Bommelerwaards compliment'. © Noëlle van Wijgerden

Lege kas

Over zaken die volgens sommigen niet in een cultuurfestival thuishoren, zoals wandelen, ballonnen en de zuivelfabrikant, zegt hij: ,,We hebben het wat breder willen trekken richting natuur en toerisme, maar er staan inderdaad activiteiten op de lijst waarover je kunt discussiëren.''

Het plan om een volgende editie te beperken tot beeldende kunst wijst hij van de hand ('te eenzijdig'). Over de herkomst van de subsidies en besteding van het budget is hij helder. ,,Zaltbommel droeg 15.000 euro bij, Maasdriel 10.000. De rest is bijeengebracht door de Van Voordenstichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Binnenstadsfonds Zaltbommel, Rotary en het bedrijfsleven.''

De vier genoemde nieuwe producties slokten volgens De Wit bijna de helft van het budget op, er zijn meerdere kleine projecten gesteund en ook de publiciteit liep in de papieren. ,,We moeten de kas nog opmaken, maar er zal niet veel over zijn.''

Quote We hebben het wat breder willen trekken richting natuur en toerisme, maar er staan inderdaad activitei­ten op de lijst waarover je kunt discussiëren. Hans de Wit

Deze eerste editie heeft De Wit ook nog een primeur opgeleverd. Bij het afsluiten van het Cultuurfestival Bommelerwaard, tijdens het evenement ProefLokaal in de Sint-Maartenskerk, kreeg hij van de burgemeesters Peter Rehwinkel van Zaltbommel en Henny van Kooten van Maasdriel zaterdag het 'Bommelerwaards Compliment' uitgereikt. Een nieuwe onderscheiding van beide gemeenten, bedoeld voor mensen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de hele streek.

Zilveren speld

Bij het compliment hoort een zilveren speld, in de vorm van de Bommelerwaard, met daarop de stad en alle dorpen gegraveerd. De Wit is de eerste die dit sieraad in ontvangst mocht nemen.

,,Hij is anderhalf jaar met de voorbereidingen bezig geweest en werd hét gezicht van het cultuurfestival'', zo luidt de motivatie van de twee burgemeesters. ,,Hans de Wit wilde alle bestaande activiteiten koppelen, nieuwe toevoegen om zo de Bommelerwaard op de kaart te zetten. Maar ook om elkaar te versterken, en vooral om de bewoners en bezoekers van Maasdriel en Zaltbommel te laten zien en voelen wat een eenheid we eigenlijk zijn. Hij vormde een grote groep vrijwilligers om zich heen en kwam met een prachtig Bommelerwaard-breed programma. Vandaar deze blijk van waardering.''