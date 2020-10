Bommelerwaardse supermarkten sluiten om 20.00 uur vanwege alcoholregel

Kees Metz verlaat, alweer, de Bommelse politiek

12 oktober ZALTBOMMEL - Kees Metz maakt in de ZVV-fractie in de gemeenteraad van Zaltbommel plaats voor Wilco den Hartog (37). Den Hartog was eerder raadslid in de gemeente Neder-Betuwe. Toen voor het CDA.