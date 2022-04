Bommelerwijs boekt goed resultaat met wervingsevenement

Meer gas uit het Munniken­land? De tijd lijkt er rijp voor

BRAKEL/POEDEROIJEN - Meer gas uit het Munnikenland? De Zaltbommelse politiek moest er in 2019 niet aan denken. Gaswinbedrijf Vermilion had plannen om extra gas uit gasveld Brakel in het Munnikenland te halen. Daar ging de gemeenteraad al in een heel vroeg stadium dwars voor liggen. Maar tijden veranderen, net als de gasprijs.

