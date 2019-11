Bommelerwijs gaat zij-instromers werven om lerarentekort voor te blijven

Rechter buigt zich over glasvezel­strijd Rivieren­land

9 november ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - De partijen die in de buitengebieden in Rivierenland een glasvezelnetwerk willen aanleggen, verschillen over alles van mening. Dat bleek vrijdag tijdens een kort geding voor de rechtbank in Arnhem dat Glasvezel Buitenaf aanspande tegen de zeven gemeenten van Regio Rivierenland, waaronder Zaltbommel en Maasdriel.