Bommelse Anne Frankboom wortelt tegen racisme en haat

ZALTBOMMEL - ,,Ik heb nog een foto van haar uit 1942, vlak voordat ze moest onderduiken.” Louis Stranders staat op het punt om met wethouder Adrie Bragt op de begraafplaats aan de Bossche Poort in Zaltbommel een boom te planten. Hij heeft het over Greetje, het zusje dat hij nooit heeft gekend. De boom herinnert aan haar en aan de dertien andere kinderen van de Joodse gemeenschap van Zaltbommel die ten prooi vielen aan de nazi's.

De boom is een bijzonder exemplaar. Het is een nakomeling van de witte paardenkastanje waar Anne Frank op uitkeek vanuit de plek waar zij en haar familie zaten ondergedoken; het Achterhuis in Amsterdam. De boom, die Anne drie keer in haar beroemde dagboek beschrijft, bezweek tijdens een storm in 2010. Uit de resten zijn nazaten gekweekt. Bij de Bommelse paardenkastanje hoort een certificaat van echtheid. ?oor de zekerheid is de boom gechipt.

Verraad

Greetje Stranders, dochtertje van de slager uit Rossum, was het jongste slachtoffer van de veertien kinderen. ,,Ze zat ondergedoken op de steenfabriek bij Rossum. Door verraad kregen ze haar te pakken. Samen met mijn grootouders, die zich in een winkel in Kerkdriel schuilhielden, is ze opgepakt", vertelt Louis. Het was april 1943.

Hij is na de oorlog geboren. Zijn vader en moeder wisten de oorlog te overleven door in Noord-Limburg onder te duiken. Bij de bevrijding was Greetje al twee jaar dood. Ze was, gescheiden van haar grootouders, vanuit Westerbork op transport gesteld. Haar leven eindigde op 4-jarige leeftijd in de moordmachine die Sobibor heette.

Tweelingzus

Louis heeft het er na de oorlog heel moeilijk mee gehad. ,,Er werd thuis niet veel over de onderduik gesproken. Alleen over de grappige momenten. Mijn ouders hadden het ook zwaar. Niet alleen met Greetje. Mijn vader wilde zijn tweelingzus in Utrecht ophalen om te gaan onderduiken. Ze bleek de avond ervoor te zijn opgepakt.”

Hij zucht diep. ,,Het erge is dat dit nog steeds gebeurt. Dat mensen zich zo te buiten gaan dat ze anderen opjagen.” De Bommelse Anne Frankboom zal het hele jaar door fungeren als symbool om jongeren daar op te wijzen.