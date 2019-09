Bommelse eendjes brengen 10.000 euro op

Op het Parkeiland in de Waluwe was het zondagmiddag in het zonnetje lekker druk. Naast verkoop van de laatste badeendjes op het Parkeiland deed de ijscoboer goede zaken, ook de poffertjes vonden gretig aftrek. Bij het kraampje van de wensstichting zelf werd uitleg gegeven over het werk van Shamajo. Zo vervullen ze hartewensen van mensen met meervoudig handicaps. Niet alleen in de Bommelerwaard, maar in heel Nederland.

Bedrijfseenden

De duckrace die begon met het te water laten van de ‘bedrijfseenden’; grote badeenden die voor honderd euro per stuk waren gesponsord door bedrijven. Zo zwommen onder andere eenden met een huis op hun rug, enkele biertjes, plantgoed en schoenendozen mee. Pas toen alle bedrijfseenden in het water lagen werden de vrolijke, gele badeendjes in het water gegooid vanuit een shovel langs de waterkant. Iedereen die mee wilde doen kon voor twee euro een badeendje aanschaffen en tijdens de race stonden tientallen deelnemers langs de waterkant om ‘hun’ eendje naar de finish te zien zwemmen.

Pomp