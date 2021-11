Bommelse marathonzwemmers trekken 24 uur lang baantjes voor kankeronderzoek, Maarten van der Weijden: ‘Een prachtig initiatief’

ZALTBOMMEL - Krista van Soldt en Frank Kolthof trokken 24 uur lang baantjes voor een goed doel. Openwaterzwemmer Maarten van der Weijden wachtte hen op. ,,Het was bijzonder om in de nacht te zwemmen en om het langzaam licht te zien worden.”

De laatste meters zijn zwaar voor beide leden van Zwemvereniging Zaltbommel. Nadat ze gedurende een etmaal in estafettevorm ruim 80 kilometer aflegden, is de vermoeidheid van hun gezichten te lezen. Maar op het moment dat ze voor de laatste keer de kant aantikken en de zwembrillen op de voorhoofden worden geschoven, tonen ze allebei een brede glimlach.

Clubgenoten en gezinsleden belonen het duo met een welgemeend applaus en als kers op de taart staat Maarten van der Weijden klaar om hen te verwelkomen. ,,Een grote verrassing dat hij er is”, zegt Krista van Soldt (38), nadat ze de felicitaties van de wereldkampioen en Olympisch goudwinnaar in ontvangst heeft genomen. ,,Dit had ik echt niet verwacht.”

Volledig scherm Krista van Soldt en Frank Kolthof in Zaltbommel. © jan zandee

Opening De Sportwaard

‘De 24 uur van Zaltbommel’ is een openingsactie voor De Sportwaard, het nieuwe sportcomplex aan de Oude Bosscheweg waarin onder meer een 25-meterbad is aangelegd. Aan het evenement is een inzamelingsactie gekoppeld die van meet af aan succesvol is. Op zaterdagochtend om 8.30 uur, als de twee zwemmers de marathon afsluiten met een paar gezamenlijke baantjes, staat de teller op 8.425 euro.

,,Ongelofelijk”, zegt Van Soldt, in het dagelijks leven kinderfysiotherapeut in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ,,dan hebben we het streefbedrag van 4100 euro meer dan verdubbeld.” Het bord waarop van minuut tot minuut de actuele opbrengst te volgen is, hield haar op de been tijdens moeilijke momenten.

,,Ik had vannacht een paar inzinkingen, maar door dat snel groeiende bedrag kon ik me steeds herpakken.” Ondanks de vermoeidheid heeft ze ook genoten van ‘het avontuur’. ,,Het was bijzonder om in de nacht te zwemmen en om het langzaam licht te zien worden.”

Volledig scherm Krista van Soldt en Frank Kolthof trokken 24 uur lang baantjes voor een goed doel. Openwaterzwemmer Maarten van der Weijden wachtte hen op. © Jan Zandee

‘Fysiek en mentaal vermoeid’

Ook haar collega-zwemmer Frank Kolthof (45) zegt na afloop ‘fysiek en mentaal vermoeid te zijn’, en verlangt naar zijn bed. ,,Met de rimpeltjes in je handen en voeten valt het wel mee”, zegt hij. ,,We konden om beurten steeds een uurtje rusten op de kant.” Het moeilijkste vond hij om zonder slaap de nacht door te komen en om het tempo hoog te houden. Maar dat is goed gelukt. ,,We wilden elk 35 kilometer zwemmen. Dat is uiteindelijk ruim 40 kilometer geworden.”

Maarten van der Weijden neemt dankbaar de symbolische cheques van de twee sporters in ontvangst. Vanuit zijn woonplaats Waspik kwam hij op de fiets naar Zaltbommel, waar hij net op tijd was om de laatste meters te zien. ,,Een prachtig initiatief”, vindt de topsporter. ,,Ik ben trots op deze mensen en blij met het bedrag voor onze foundation. Het wordt voor honderd procent besteed aan kankeronderzoek.”

Met het afsluiten van de marathon is geen einde gekomen aan de inzamelingsactie. Wie nog een steentje wil bijdragen, kan dat doen op mvdwfoundation.nl.

Volledig scherm Krista van Soldt en Frank Kolthof trokken 24 uur lang baantjes voor een goed doel. Openwaterzwemmer Maarten van der Weijden wachtte hen op. © Jan Zandee