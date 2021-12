Bonnenregen in Zaltbommel: 10 parkeerboetes per dag na nieuw beleid

Infocen­trum over Maas en Waal bij Fort De Voorn kan schatkamer zijn van archeologi­sche vondsten

HEEREWAARDEN/DREUMEL - Het plan voor een nieuw bezoekerscentrum over Maas en Waal bij Heerewaarden krijgt gestalte. De bedoeling is dat het centrum bezoekers informeert over het hele rivierengebied. En mogelijk ook de archeologische schatten uit Over de Maas. Er is al een idee voor een locatie: Fort De Voorn, op de grens van de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.

17 december