Boodschap voor veteranen uit de Bommelerwaard: ‘Steun elkaar’

BRAKEL - ,,We moeten er altijd voor elkaar zijn en naast elkaar blijven staan.” Luitenant-kolonel Hans van Dalen hield het de veteranen in Huis Brakel nog maar eens voor. Elkaar steunen is nodig, volgens Van Dalen, want harde conclusies uit onderzoek ‘door volgende generaties’ naar oorlogshandelingen, hakken er enorm hard in bij veteranen die bij die conflicten zijn ingezet.

Van Dalen doelde op recent onderzoek naar het gebruik van geweld door Nederlandse troepen tijdens de oorlog in Indonesië, eind jaren ‘40. Ruim 60 veteranen, ook jongens die 74 jaar terug dienden in Nederlands-Indië, hoorden hem aan in Huis Brakel tijdens de Bommelerwaardse veteranendag. Voor de oud-militairen is recent een veteranenplatform opgericht.

Koos Tromp vertelde het verhaal van de Nederlandse Marinus Aart Rackwitz, in 1922 geboren in Dordrecht. Rackwitz kwam via Argentinië, waar zijn vader werkte, in Engeland terecht en belandde bij de RAF. Vanaf begin 1945 vloog hij met zijn Spitfire missies boven bezet gebied als lid van het Nederlandse 322 squadron.

Spitfire was het summum

‘Een Spitfire te mogen vliegen, dat was het summum”, schreef hij jaren na de oorlog over die tijd. ,,Verhalen vertellen, dat deed hij bijna nooit, hij schreef het wel op", vertelde zoon Larry Rackwitz aan de zaal vol oudgedienden.

‘Rex’ Rackwitz vertrok op 17 april met andere kisten van het 322 squadron vanaf het vliegveld Schijndel voor een aanval op Duits geschut bij Nijkerk. Die aanval was een succes, maar de Duitse luchtafweer wist zijn toestel te raken.

Op de terugweg vloog de motor in brand en het lukte Rackwitz niet om uit het toestel te springen. Ter hoogte van de Meidam in de uiterwaarden bij Brakel maakte het toestel een noodlanding en sloeg over de kop. Rackwitz raakte zwaar gewond, maar overleefde de crash. ,,Mijn vader had een litteken op zijn hoofd in de vorm van een omgekeerd vraagteken”, vertelt dochter Shelagh.



Toegesnelde omstanders wisten Rex Rackwitz uit de cockpit te halen, waarna de Duitsers hem gevangen namen. Rackwitz maakte in het veldhospitaal in Rotterdam de bevrijding mee. Hij overleed in 2014 op 92-jarige leeftijd in Sint-Oedenrode.

Herinneringsbord

Larry Rackwitz en zijn zus Shelagh mochten vlakbij de plek van de crash een bord mocht onthullen dat het verhaal van hun vertelt. Het is het tweede van 19 herinneringsborden die de komende tijd in de Bommelerwaard worden geplaatst.



