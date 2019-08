Bossche Poort in Zaltbommel op de schop, maar hoe?

Het was een drukte van belang, begin deze week in De Poorterij, bij de presentatie van de twee ontwerpen voor de Bossche Poort in Zaltbommel. De herinrichting van het gebied bij de zuidelijke entree van de vesting, tussen de Poorterij en de Stadskwekerij, leeft duidelijk bij veel mensen. Er is dan ook royaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een mening over de twee ontwerpen te geven. Op het gemeentehuis ligt nu een grote stapel reactieformulieren. ,,Die gaan we goed bestuderen", zegt wethouder Willem Posthouwer, ,,en kijken wat we daarmee kunnen.”

Wensenlijstje

Aan twee architectenbureaus is gevraagd om met een plan te komen voor de Bossche Poort. Uiteraard op basis van het wensenlijstje van de gemeente. Zo moeten bezoekers straks echt merken dat ze daar de vesting binnen komen. Nu is dat nauwelijks het geval. De beleving moet dus beter. Verder moet er iets gebeuren met de locatie waar voorheen de Rabobank en de Sociale Dienst zaten, blijft parkeerruimte in die hoek van de binnenstad nodig en zou de gemeente graag woningen zien, onder meer voor Prezzent (beschermd wonen). En dat alles moet passen bij de sfeer van de binnenstad, het groen van de stadswallen en het monumentale Stadskasteel. Dat betekent onder andere dat nieuwe bebouwing niet te hoog mag worden.

Beide ontwerpen gaan uit van sloop van het oude Rabobankgebouw en van meer bebouwing aan de Omhoeken. Van een echte poort aan het begin van de Boschstraat is in beide ontwerpen geen sprake, wel van een markant gebouw aan weerszijden, dat aansluit op de oude stadsmuur. Tot zover gaat het vooral om een andere uitstraling en is een keuze gebaseerd op smaak.

Parkeren, wel of niet de hoogte in?

Waar de ontwerpen wezenlijk in verschillen, is de oplossing voor parkeren. Het ene plan gaat uit van gewone parkeerplaatsen; in het andere plan staat een parkeergarage ingetekend. Een constructie van meerdere lagen, die aan de buitenkant een groene uitstraling moet krijgen. Door het blik te stapelen aan de kant van de Stadskwekerij, ontstaat er op andere plaatsen aan de Omhoeken meer ruimte. Voor bijvoorbeeld groen, maar ook voor een blok zogeheten schuurwoningen. Eerder was al bekend dat voor het Fieppaviljoen, een nieuw museum rond om de Zaltbommelse illustratrice Fiep Westendorp, in dit gebied geen ruimte beschikbaar is.

Wethouder Posthouwer kan nu nog niet zeggen welk plan de voorkeur heeft. ,,We willen eerst alle binnengekomen reacties bekijken. Zit daar een gemene deler in? Is er een duidelijke voorkeur? Dat weten we allemaal nu nog niet. En misschien levert een combinatie van beide ontwerpen wel het meest geschikte plan op. Wij gaan hier nu verder mee aan de slag.”

Burgemeester en wethouders streven ernaar om aan het einde van dit jaar een keuze te maken en die voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarna start de bestemmingsplanprocedure. Op z'n vroegst in 2022 kan de herinrichting van het gebied beginnen.