Botenhelling Kerkdriel dicht voor mensen ‘van buitenaf’: te druk en te gevaarlijk

KERKDRIEL - De botenhelling in recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel is vanaf zaterdag 27 juni nog maar beperkt open. Deze maatregel moet een einde maken aan verkeersopstoppingen aan de Zandstraat en aan overlast van jetski's op de plas.

De trailerhelling, waar vaartuigen te water kunnen worden gelaten, wordt beheerd door vereniging MWV De Helling. Voorlopig mogen alleen leden er gebruik van maken, en lid worden kan alleen als je in de Bommelerwaard woont. Voor 50 euro per seizoen krijgen zij een ‘druppel’ waarmee ze de verzinkbare paal op de helling kunnen bedienen.

Dat betekent dat watersporters van buiten de streek, die op zomerse dagen in groten getale naar Kerkdriel komen, op zoek moeten naar een andere plek waar ze hun (speed)boot, jetski over waterscooter in het water kunnen laten.

Speelt al jaren

De overlast is niet van vandaag of gisteren. In 2005 dreigde de gemeente Maasdriel de helling zelfs helemaal te sluiten, omdat de toestroom van auto's en trailers zo groot was, dat zelfs hulpdiensten er niet meer door konden. Om de helling te behouden, is toen een vereniging opgericht. Die heeft als taak de toestroom te beheersen, en gebruikers te wijzen op de regels in het recreatiegebied.

Geen losse munten meer

Naast de leden kunnen normaal gesproken ook incidentele bezoekers gebruik maken van de helling. Zij kunnen daarvoor een losse munt kopen. Maar die worden voorlopig niet meer uitgegeven, zo laat de vereniging weten. Het werd namelijk toch weer te druk. Bovendien bleven veel jetskiërs op de plas hangen, terwijl hard varen daar verboden is.