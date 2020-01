Boter, kaas en eieren uit de Bommelerwaard

HEDEL - Goed nieuws voor Martje 31 en haar collega’s van Mijn Kaaskoe uit Hedel. Ze krijgen versterking van de kippen van Boerderij Zonneveld in Rossum. Abonnees van de kaas van Hedelse melk kunnen binnenkort ook vrije uitloopeieren bestellen. Én boter, afkomstig van zuivelboerderij Den Eelder in Well. Boter, kaas en eieren dus.

Het is de volgende stap van het bedrijf dat Bert van Zeelst en zijn compagnon, kaasfenomeen Jo Penders in 2017 begonnen. Bij Mijn Kaaskoe kunnen klanten zich abonneren op kaas. Ze kiezen een koe en krijgen vervolgens eenmalig of elke maand een kaas naar keuze. Martje 31, Lucy 48 en Wendy 4, om een paar namen te noemen, geven de de kaas een gezicht. Van Zeelst en Pardoel hebben de dieren de hoofdrol gegeven om de klanten duidelijk te maken dat de kaas die ze eten gemaakt is van de melk van de koeien uit Hedel.

Verdubbeld

,,We hebben inmiddels 300 klanten in de regio. Van Rosmalen tot Heusden en natuurlijk in de Bommelerwaard”, vertelt Van Zeelst bekend van Boerengolf Hedel. ,,In 2019 is het aantal klanten verdubbeld en dat hopen we het komende jaar weer te bereiken. Dan spelen we quitte. Als we in het hele gebied zoveel klanten kunnen krijgen als in Hedel en Ammerzoden, dan kunnen we nog flink groeien.”

Jo Penders, in 2019 nog uitgeroepen tot kaaskeurder van het jaar, ontwikkelde het recept voor de kazen van Mijn Kaaskoe. De kazen worden echt van de melk uit Hedel gemaakt, verzekert Van Zeelst. ,,Het is een aparte melkstroom. Het zou geen meerwaarde hebben als dat niet zo was.”

Voor het idee om Mijn Kaaskoe uit te breiden met boter en eieren, heeft Van Zeelst met succes een beroep gedaan op het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland. ,,Voor een onderzoek naar de haalbaarheid van Mijn Kaaskoe hebben we in 2016 ook geld gekregen van het fonds en dat heeft goed uitgepakt. We vertellen een verhaal rond ons streekproduct. Met boter, kaas en eieren willen we dat verhaal nog meer smoel geven. Net als kaas zijn eieren en boter langer houdbaar en daarmee passen de producten goed bij elkaar en bij de manier waarop we onze klanten bedienen. En over de boter van de familie Van der Schans en de eieren van de familie De Groot is ook beste een goed verhaal te vertellen. Klanten zijn zeer geïnteresseerd in de herkomst van wat ze eten.”

