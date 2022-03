Botsing op kruising Zaltbommel: twee gewonden uit voertuig bevrijd

Veteraan Prinses Irenebriga­de (96) bij onthulling naam voor Hedelse brug; ‘Goed dat die naar hele brigade is genoemd’

HEDEL - Hij ontsnapte uit een kamp van de Arbeidsdienst en sloot zich na de bevrijding van Bergen op Zoom in het najaar van 1944 aan bij de Prinses Irenebrigade. Een paar maanden later, op 22 april 1945, zat hij in het eerste bootje de Maas over om Hedel op de Duitsers te veroveren. Frans van der Meeren, net geen 97, was op deze druilerige woensdag in februari erbij om de naamloze Hedelse brug om te dopen tot de Prinses Irene Brigade-brug.

16 februari