Bouw eerste windmolen Bommelerwaard is gestart; dat smaakt naar méér

BRUCHEM - Met een gigantische heistelling is een begin gemaakt met de bouw van een nog veel grotere windmolen, de eerste in de Bommelerwaard en ook de eerste waar inwoners een aandeel in kunnen kopen. Er is nog veel werk aan de winkel op het gebied van duurzame energie, zegt Eelco Bots, directeur van Windunie. En de ruimte langs de A2 lonkt.

Het heien voor het fundament van de windmolen is geen overbodige luxe, vertelt de man die bij aannemer H4A verantwoordelijk is voor dit deel van de klus. ,,De molen moet niet alleen stevig staan, maar de rotorbladen trekken ook stevig aan de constructie.”

34 heipalen

Door zijn voeten een stukje uit elkaar te zetten, laat hij zien wat hij bedoelt. ,,Van de 34 heipalen per fundament gaan er 17 recht de grond in en 17 schuin”, wijst hij op zijn benen. De eerste officiële paal - eigenlijk een buis waarin een wapening komt en die vervolgens vol wordt gegoten met beton - is een van de 17 schuine die in de oksel van de Inktfordseweg en de Viaductweg in de zware rivierklei verdwijnen. De komende maanden gaat dat drie keer gebeuren.

,,We staan hier later dan ik had gedacht”, zegt directeur Eelco Bots van de Windunie, de projectontwikkelaar die bij het Zaltbommelse project betrokken is. In 2011 had hij het eerste gesprek over windmolens met toenmalig wethouder Ton van Balken. ,,Hij wilde eind 2015 de windmolens zien draaien.”

Zonder slag of stoot

Bots’ collega Henk Werkman vindt een markant aspect aan de drie windmolens bij Zaltbommel de coöperatieve ontwikkeling ervan. ,,Het gaat om 90 procent lokaal eigendom.” Eveneens apart is dat de molens niet zijn aangevochten bij de Raad van State. Zonder slag of stoot dus. Dat is bij de drie molens die bij Hoenzadriel komen wel anders, beaamt Jan Voskamp van energiecoöperatie Bommelerwaar.

Hein de Kort van Windpark Bommelerwaard-A2 is in ieder geval blij met de start van de bouw van deze molens. ,,We leggen de fundering voor een prachtig project voor de komende 20 jaar.” Samenwerking met Maasdriel moet wat hem betreft meer molens mogelijk maken.