Bouw van grafkelder stilgelegd uit vrees voor schade aan pas gerestaureerde kerk op Eiland van Nederhemert

Een inwoner van Nederhemert-Zuid tipte de rijksdienst dat er bij het kerkje werkzaamheden aan de gang waren waarvoor geen vergunning zou zijn. Dat bleek volgens een woordvoerder het geval te zijn. ,,We hebben daarop de gemeente verzocht om hier tegen op te treden. De bouw van de kelder kan schadelijk zijn voor de fundamenten van de kerk. Het is riskant, zeker als je dat zomaar zonder een plan doet.” Of er mogelijk al schade is ontstaan, kon de woordvoerder niet beamen. ,,Daar is ons niets van bekend.”

Vergunning zou niet nodig zijn

De familie Van Wassenaer had volgens eigen zeggen niet zo maar een aannemer aan het werk gezet. ,,We hebben vooraf overleg gehad met de gemeente Zaltbommel”, reageert Maurits baron van Wassenaer desgevraagd. Daarbij kreeg de familie te horen dat een vergunning niet nodig zou zijn. Hij wist nog niet dat de rijksdienst achter het stilleggen van het werk zat. ,,We weten niet of en wat er fout is.”

Het zou zo maar tien weken duren voordat het werk wordt hervat. De rijksdienst wacht op een constructierapport en de vergunningaanvraag. ,,Dat duurt ongeveer vier weken. Vervolgens hebben we zes weken de tijd om daar een advies over uit te brengen.

Grafmonument

Het Eilandkerkje uit de 14de eeuw is in 2017 en 2018 voor het laatst gerestaureerd. Daarbij is de buitenkant onder handen genomen, waaronder het leiendak en het voegwerk. Ook is drainage aangebracht. Binnen werd het grafmonument van Otto Frederick van Vittinghof gerestaureerd, sinds 1697 heer van Nederhemert, die in 1725 overleed. De kerk wordt een keer per maand gebruikt door de Hersteld Hervormde Gemeente Nederhemert.