Bouw Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel eindelijk van start

Kunnen we straks nog met de pont over? Bodem van het Gelders Verenfonds is in zicht

16 april BRAKEL/ARNHEM - Moeten een half miljoen voetgangers en automobilisten die gebruik maken van het veer Herwijnen-Brakel straks op een andere manier hun weg vinden? Als de provincie Gelderland niet snel bijspringt, is er over een paar jaar geen geld meer om de veren in de regio Rivierenland te laten varen. Want de bodem van het Gelders Verenfonds is inmiddels in zicht.