Bouwde hertog Jan bij Kerkdriel een kasteel om troepen van Gelre te weren?

ONDER WATER De Tijningen­plas in Zaltbommel is een magneet voor duikers

10:00 ZALTBOMMEL ,,Het water is 22 graden”, roept Pieter van der Heyden als hij bij steiger aan de Kloppersakker in Zaltbommel in de Tijningenplas is gestapt. Leerling Fons Smeets maakt zijn zesde duik en de omstandigheden zijn bepaald niet ongunstig. Vanaf de steiger is te zien dat het zicht heel behoorlijk is. Je kunt de bodem goed zien. ,,En het eerste visje heb ik ook al voorbij zien komen. Een voorntje, denk ik.”