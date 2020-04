Bouwer van De Waard en Gomarus mag ook zwembad en sporthal Zaltbommel gaan maken

Oplevering in oktober 2021

Burgland Bouw verwacht in juli of augustus met de bouw te kunnen starten. De oplevering van het complex wordt verwacht in oktober 2021. De gemeente Zaltbommel is opdrachtgever. Die had eerder aangegeven dat de bouw in mei zou starten, maar dat was nog met een slag om de arm in verband met de coronamaatregelen.