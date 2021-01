Wim van Engelen, grondlegger van het Historisch Museum Hedel, overleden

In Ammerzoden is op 94-jarige leeftijd Wim van Engelen overleden. Hij was zijn hele leven gefascineerd door de geschiedenis van Hedel. Jarenlang legde hij gebeurtenissen in het dorp met zijn fototoestel vast.

Het moet diepe indruk hebben gemaakt op de 18-jarige Wim van Engelen. Het gezin, in de laatste maanden van de oorlog geëvacueerd in Beesd, kwam eigenlijk te vroeg terug naar de Bommelerwaard. Wim en zijn zus gingen op 23 april 1945 in Kerkdriel kijken toen ze hoorden dat de Britse Royal Marines daar waren. Ze troffen de militairen aan op het Zwijsenplein, waar ze op hun gemak aan het ontbijt zaten. Toen de Duitse tegenaanval begon, maakten broer en zus dat ze wegkwamen.

Quote Ik zag toen voor het eerst de ruïnes in Hedel. Toen heb ik wel staan huilen Wim van Engelen

Ze wisten naar Alem te roeien en belandden uiteindelijk bij de Canadezen in Oss. Op 4 mei keerde Van Engelen weer terug in de Bommelerwaard. ,,Ik zag toen voor het eerst de ruïnes in Hedel. Toen heb ik wel staan huilen”, zei hij 10 jaar geleden in deze krant. Het dorp was verwoest bij de aanval door de Prinses Irene Brigade, de Nederlandse troepen die samen met de Royal Marines de Bommelerwaard hadden willen bevrijden.

Gefascineerd door de geschiedenis

De geschiedenis van Hedel, en zeker de oorlogsgeschiedenis; Van Engelen was er enorm door gefascineerd, vertelt zijn zoon Frank, die van zijn vader de liefde voor het fotograferen mee kreeg. ,,Hij wist zich details feilloos te herinneren.” Bij de naoorlogse dodenherdenkingen in het dorp las hij steevast een lijst met burgerslachtoffers voor.

Van Engelen, deze week op 94-jarige leeftijd in De Lindeboom in Ammerzoden overleden, verzamelde veel historisch materiaal. Documenten, maar vooral ook veel foto's. ,,Bijzonder was dat hij al op jonge leeftijd begon met fotograferen”, vertelt dorpsgenoot Jan Buylinckx. Zo kent de oud-archivaris foto's die Van Engelen maakte vanuit de kerktoren van bombardementen.

Unieke collectie foto's

Het resultaat van het vele fotograferen is een grote collectie unieke foto’s, onder meer van oorlogsschade in de Bommelerwaard en later ook van herdenkingen die de Irenebrigade in Hedel hield. Ook legde hij activiteiten van het Hedelse verenigingsleven vast.

Begin jaren ‘80 was Van Engelen de grondlegger van het Historisch Museum Hedel. Volgens Buylinckx was hij in die periode ook de man achter het archeologisch onderzoek naar het Hedelse kasteelterrein, een gebied dat nu weer volop in de belangstelling staat. Een van de hoogtepunten van de opgravingen was de vondst van 34 muntstempels uit de 16de eeuw. Het zijn nog altijd de pronkstukken van het museum.