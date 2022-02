Huisartsenpost verhuist door getreuzel nieuwbouwproject Zaltbommel

Baanbreken­de klus aan dijk bij Gameren is voltooid; grofzand­bar­riè­re voor het eerst toegepast

GAMEREN - De dijkversterking in Gameren is klaar. Over een lengte van 1 kilometer onderaan het fietspad is een grofzandbarrière aangebracht, een sleuf van grof zand in de teen van de dijk. Die barrière voorkomt dat er materiaal uit de dijk wegspoelt als er een groot verschil is in waterstand tussen de rivier en het binnendijkse gebied.

7 februari